Legge elettorale e referendum, in Regione consiglio-maratona: è bagarre

Legge elettorale, in Regione consiglio-maratona sul referendum

In corso la seduta del Consiglio regionale della Lombardia che deve esprimersi sulla richiesta di referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale. Pd e M5s hanno presentato due pregiudiziali di costituzionalita'; il Partito Democratico ha anche depositato una richiesta di sospensiva in cui si sostiene che non c'e' stato tempo sufficiente per discutere del provvedimento. La richiesta di referendum era stata presentata e approvata giovedi' scorso in commissione Affari istituzionali. La discussione e' stata contingentata in 10 ore. Per essere ammesso il quesito referendario deve essere approvato da almeno cinque Consigli regionali. I fari sono puntati sulla posizione di Forza Italia, dopo che il leader degli azzurri Silvio Berlusconi ha chiesto di astenersi nel voto dei Consigli regionali sulla proposta di referendum. L'assemblea e' convocata fino a mezzanotte.

La seduta si e' aperta con un richiamo da parte del presidente Alessandro Fermi al consigliere del Pd Pietro Bussolati, entrato in Aula con una felpa verde con la scritta 'Padania is Not Italy'.

La maggioranza respinge le pregiudiziali di costituzionalità e la sospensiva

Il Consiglio regionale della Lombardia ha respinto le due pregiudiziali di costituzionalita' e la richiesta di sospensiva, presentate dalle opposizioni, sulla richiesta di referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale. Le due pregiudiziali sono state bocciate, a voto segreto, rispettivamente con 46 e 47 no. Durante la discussione i vari partiti di centrodestra avevano annunciato tutti il loro "no". Nel voto palese sulla richiesta di sospensiva il centrodestra, inclusa Forza Italia, ha votato assieme portando a casa 47 "no"; mentre le opposizioni (M5s, Pd, +Europa e Lombardi civici europeisti) hanno fatto registrare 28 si'.

Le opposizioni hanno abbandonato l'aula

Le opposizioni in Consiglio regionale abbandonano l'aula per protesta mentre si sta discutendo della richiesta di referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale. Alla ripresa dei lavori, dopo la bocciatura delle pregiudiziali costituzionali e della richiesta di sospensiva, Pd, M5s, +Europa e Lombardi civici europeisti hanno lasciato l'aula del Consiglio regionale, esponendo in polemica dei cartelli con scritto "Il Consiglio regionale non e' via Bellerio". La decisione e' stata annunciata in due interventi dai capigruppo Marco Fumagalli (M5s) e Fabio Pizzul (Pd). Il primo, dopo aver parlato di "attentato alla democrazia" ha detto: "Non parteciperemo piu' ai lavori di quest'aula". Da parte sua Pizzul ha sottolineato: "E' inutile che noi continuiamo a stare qui dentro, non cambia nulla, le cose sono state decise altrove. Siamo d'accordo come minoranze di abbandonare i lavori dell'aula".

Forza Italia chiede l'elezione diretta del Presidente della Repubblica

Nel giorno della discussione della proposta di referendum sulle legge elettorale nel Consiglio regionale lombardo, Forza Italia presenta un ordine del giorno che chiede l'elezione diretta del presidente della Repubblica. Il capogruppo di FI in Consiglio regionale, Gianluca Comazzi , ha spiegato: "La proposta di referendum in discussone oggi ha riportato al centro del dibattito pubblico un tema di importanza decisiva come quello della rappresentanza politica e della governabilita' di questo Paese. Se si vuole riformare in senso migliorativo l'attuale legge elettorale, occorre avviare un percorso che porti all'elezione diretta del Presidente della Repubblica". Infatti, aggiunge, "per evitare la paralisi e semplificare l'assetto istituzionale, riteniamo indispensabile affidare al presidente della Repubblica maggiori poteri di direzione politica: a legittimare il suo ruolo deve essere un forte mandato popolare. Dal momento che in questi giorni e' in corso una seria discussione per rivedere il sistema di rappresentanza dell'Italia, crediamo che questa sia l'occasione migliore per arrivare al presidenzialismo".

Per Comazzi "perdere anche questo treno significherebbe condannare il Paese a decenni di immobilismo e lentezza dell'apparato politico - burocratico". Un altro ordine del giorno e' stato presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Franco Lucente, e chiede di presentare al Parlamento nazionale una proposta di legge che "preveda almeno una quota di eletti col sistema maggioritario e un premio di maggioranza" e, infine, 'l'elezione diretta del presidente della Repubblica".