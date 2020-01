Legge elettorale, Fontana (Lombardia): "Tolta possibilità di esprimersi"

"Un vero peccato, sono amareggiato dalla decisione della Suprema Corte il cui significato potra' essere chiarito solo leggendo le motivazioni. Si e' tolta la possibilita' ai cittadini di esprimersi liberamente e scegliere come eleggere i propri rappresentanti. In passato la politica non e' mai riuscita a trovare una legge che garantisse rispetto della democrazia e governabilita', questa poteva essere una buona occasione". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in seguito alla decisione della Consulta di bocciare il referendum della legge elettorale.