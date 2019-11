Legge elettorale: Giorgetti propone Costituente. Sala: "Paese merita riforme"

"Dico semplicemente, non autorizzato da Matteo Salvini, che in questo momento parlerei con gli altri partiti, dicendo: 'scusate, ma sediamoci a un tavolo per cambiare il gioco e per dare un governo decente a questo Paese'". L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, propone l'idea di una Costituente che metta al tavolo i partiti principali d'Italia per rimettere mano 'alle regole del gioco': "Quando avremo riscritto queste regole, preso atto che di fronte abbiamo chi dice 'siamo qua perche' dobbiamo eleggere il presidente della Repubblica', poi facciamo una legge elettorale per accontentare tutti, cosi' chiunque vincera' dovra' mettersi d'accordo in 4-5 minuti". Purtroppo, ad avviso di Giorgetti, "oggi queste cose non si possono fare perche' non c'e' la capacita' di mettersi d'accordo del pentapartito". Un'idea, quella dell'ex numero due del governo gialloverde, espressa nel corso di un dibattito con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ad un evento dell'Huffington Post, moderato da Lucia Annunziata, e su cui proprio lo stesso primo cittadino milanese si e' mostrato in linea: "Sono d'accordo, anch'io oggi vedrei la necessita' di una Costituente a cui partecipino persone che sanno di cosa parlano" ha detto. E, a margine dell'evento ha poi specificato: L'Italia "merita una stagione di riforme. Credo che la proposta di Giorgetti possa aver senso". Tuttavia nella Lega "c'e' un'anima come quella rappresentata da Giorgetti e da Zaia che ha una buona dose di concretezza, e c'e' un'anima prevalente che e' quella di Salvini che va avanti a slogan".