Legge elettorale, iniziato in Regione consiglio-maratona sul referendum

In corso la seduta del Consiglio regionale della Lombardia che deve esprimersi sulla richiesta di referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale. Pd e M5s hanno presentato due pregiudiziali di costituzionalita'; il Partito Democratico ha anche depositato una richiesta di sospensiva in cui si sostiene che non c'e' stato tempo sufficiente per discutere del provvedimento. La richiesta di referendum era stata presentata e approvata giovedi' scorso in commissione Affari istituzionali. La discussione e' stata contingentata in 10 ore. Per essere ammesso il quesito referendario deve essere approvato da almeno cinque Consigli regionali. I fari sono puntati sulla posizione di Forza Italia, dopo che il leader degli azzurri Silvio Berlusconi ha chiesto di astenersi nel voto dei Consigli regionali sulla proposta di referendum. L'assemblea e' convocata fino a mezzanotte.

La seduta si e' aperta con un richiamo da parte del presidente Alessandro Fermi al consigliere del Pd Pietro Bussolati, entrato in Aula con una felpa verde con la scritta 'Padania is Not Italy'.

La maggioranza respinge le pregiudiziali di costituzionalità e la sospensiva

Il Consiglio regionale della Lombardia ha respinto le due pregiudiziali di costituzionalita' e la richiesta di sospensiva, presentate dalle opposizioni, sulla richiesta di referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale. Le due pregiudiziali sono state bocciate, a voto segreto, rispettivamente con 46 e 47 no. Durante la discussione i vari partiti di centrodestra avevano annunciato tutti il loro "no". Nel voto palese sulla richiesta di sospensiva il centrodestra, inclusa Forza Italia, ha votato assieme portando a casa 47 "no"; mentre le opposizioni (M5s, Pd, +Europa e Lombardi civici europeisti) hanno fatto registrare 28 si'.