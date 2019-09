Legge elettorale: ok Commissione Regione Lombardia a referendum. FI contraria

La Commissione Affari Istituzionali della Regione Lombardia ha dato il suo via libera alla richiesta di referendum per modificare la Legge elettorale nazionale. La votazione finale si terra' martedi' 24 in Aula. Il consigliere leghista Simone Giudici ha controbattuto all'opposizione del Pd, secondo il quale si tratta di una questione nazionale: "Oltre ad avere la terza Assemblea legislativa del Paese, la Regione Lombardia vanta anche 10 milioni di abitanti e un residuo fiscale di ben 54 miliardi di euro annui. Comprendiamo bene il terrore del Partito democratico, ma la stessa Costituzione che loro spesso citano, all'articolo 75 prevede la possibilita' di indire un referendum se supportato da 500 mila elettori o da 5 Consigli regionali. Le Regioni hanno la facolta' di chiedere la consultazione e siamo fermamente intenzionati ad avvalerci di questa prerogativa, opponendo la forza di uno strumento di democrazia diretta alle manovrine di palazzo".

Il referendum lanciato dalla Lega per abrogare l'attuale legge elettorale, e su cui Forza Italia si è espressa negativamente, "non è una questione di maggioritario o proporzionale, ma una questione di buon senso. Vedremo se (Fi, ndr) farà scelte appartenenti a una politica che tutti dicevano di voler abbandonare oppure una scelta che guarda verso il futuro", dice Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, parlando con la stampa al suo arrivo alla presentazione del Milano-Monza Open-air Motor show oggi a Milano. "Ho vissuto le prime fasi delle riforme della legge elettorale - continua Fontana - quando sembrava che senza maggioritario saremmo morti tutti. Ora improvvisamente cambiano opinione. Io ho di solito ho sempre un'opinione che mantengo". Detto ciò, dice il presidente lombardo, "noi andiamo avanti per la nostra strada, se loro cambieranno idea dimostreranno coerenza, se non cambieranno idea vuol dire che sono tutti nella stessa barca con Renzi e con tutti gli amichetti. Sono scelte loro".