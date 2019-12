Cremona, leghista fa ironia su Sardine: "Quelle nere se non battono nuotano"

Polemiche dopo il post pubblicato su Facebook di Pietro Burgazzi, segretario cremonese della Lega e consigliere comunale, dove ha condiviso l'articolo su Rassegna Italia con la fotografia della manifestazione di alcune ragazze di colore in corteo definite "sardine nere per difendere i diritti di clandestini e immigrati" e ha commentato: "Quando non battono, nuotano". Dopo la pubblicazione del post è scoppiata una bufera. Il commento è stato definito "becero sessista e razzista" e la maggioranza al governo della citta' che ha annunciato una dura presa di posizione. Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, tra i partecipanti ieri alla manifestazione contro l'odio social a Milano al fianco di Liliana Segre e degli altri primi cittadini, si è così espresso sul post del consigliere leghista: "Quello del consigliere Burgazzi e' un commento che offende tutte le donne innanzitutto, che offende le donne e le persone di colore, che offende chi manifesta pacificamente le proprie idee. Dietro a questo commento c'e' violenza, c'e' brutalita', c'e' volgarita', ci sono stereotipi. C'e' anche la volonta' di ferire senza conoscere. A prescindere. Trovo grave che una persona, chiunque sia, possa scrivere cosi'. Trovo gravissimo che lo faccia un uomo delle istituzioni. Esprimere le proprie idee non corrisponde a esprimere odio. Sbagliato sempre, pericoloso sempre, da condannare sempre. L'odio, e vengo dalla manifestazione a Milano con Liliana Segre, non ha futuro".