'Legionella e risk managemnet', Gallera: sanificare i luoghi a rischio



"Quello che è avvenuto e sta avvenendo con la Legionella ci deve porre degli obblighi per mettere in campo delle risposte. Sto lavorando a un atto prescrittivo per quanto riguarda quei luoghi che possono o possono essere stati causa di eventi epidemici". Queste le parole dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenuto questa mattina al convegno 'Legionella e risk managemnet', organizzato da Pessina Gestioni e Gadomed ai Caselli daziari dell'Arco della Pace di Milano





Guarda il video dell'intervento di Giulio Gallera