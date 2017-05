Roberto Maroni

Maroni: legittima difesa solo di notte? "E' il solito pasticcio romano"



"Mi sembra incredibile che ci sia una maggiore tutela solo di notte, la violenza è violenza, di giorno come di notte. Che poi di notte cosa significa? Da che ora a che ora? Mi pare il solito pasticcio romano". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, al termine della seduta di giunta di ieri.



"Mi pare una cosa della serie 'vorrei ma non posso' - ha proseguito il presidente - perché non si può dare ragione a chi dice che la difesa è sempre legittima".