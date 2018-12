Legnano: fuga di gas nella notte, famiglia intossicata



Una fuga di gas, nella notte, ha rischiato di uccidere i tre componenti di una famiglia di Legnano. A salvarli è stato l'intervento degli uomini del 118. I tre, all'alba, hanno chiamato i soccorsi dopo il fortissimo odore di gas che si percepiva nel loro appartamento di via Cremona. Insieme alle ambulanze sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco: i tre, rimasti intossicati, sono stati trasportati all'ospedale di Legnano e poi al Niguarda, per i dovuti trattamenti in camera iperbarica.