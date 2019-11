Legnano: sei nuove richieste di rinvio a giudizio nell'inchiesta Piazza Pulita

Nell'ambito della maxi inchiesta 'Piazza Pulita' sul giro di presunte gare truccate per posizioni dirigenziali o consulenze nei confronti del Comune di Legnano, la Procura di Busto Arsizio ha chiesto il rinvio a giudizio di sei persone, tra manager, ex dirigenti e collaboratori di municipalizzate di Legnano. L'indagine ha portato nei mesi scorsi all'arresto dell'ex sindaco Giambattista Fratus, del vicesindaco e di un assessore. Stando a quanto riporta ANSA, le sei persone rinviate a giudizio sono: Paolo Pagani, ex dg Amga, Enrico Barbarese, dirigente per lo sviluppo organizzativo del Comune, Enrico Maria Peruzzi, ex dirigente comunale, Mirko Di Matteo, ex direttore di EuroPa, Catry Ostinelli, presidente di Amga e Luciano Guidi, candidato sindaco alle passate amministrative. Per i primi cinque l'accusa e' di aver collaborato con i tre principali indagati alla manipolazione di gare per posizioni apicali in municipalizzate e partecipate, per Guidi di aver offerto a Fratus i suoi voti al ballottaggio, in cambio di un posto per sua figlia del cda di una partecipata. La decisione sul rinvio a giudizio spetta al gip di Busto Arsizio.