Lendlease acquista il complesso Sky a Milano per 262,5 milioni

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - Lendlease ha finalizzato l’acquisizione del complesso immobiliare a Milano Santa Giulia, sede dell’headquarter di SKY in Italia, da SC3 società controllata tramite Milano Santa Giulia S.p.A. da Risanamento S.p.A. attraverso un fondo di investimento immobiliare quotato a Singapore e gestito da una società interamente facente capo al gruppo Lendlease. Il controvalore dell’acquisizione del c.d. Complesso Sky è pari a 262,5 milioni di euro, al netto di imposte e tasse applicabili.

Andrea Ruckstuhl, Head of Italy and Continental Europe di Lendlease, ha dichiarato: «Siamo soddisfatti di aver portato a termine questa operazione che consente a Lendlease di disporre di un asset centrale che ha sinergie con il progetto di rigenerazione di Milano Santa Giulia, proprio nel momento in cui abbiamo iniziato lo sviluppo di Spark 1 e Spark 2. Desidero inoltre evidenziare il positivo effetto per lo sviluppo dell’intero progetto di Milano Santa Giulia derivante dall’assegnazione a Milano dei Giochi Olimpici invernali del 2026. L’operazione conferma l’interesse degli investitori internazionali verso Milano e in particolare verso l’area di Milano Santa Giulia. Ci aspettiamo che altri investitori e operatori di primaria importanza collaboreranno con noi e con Risanamento per lo sviluppo dell’area. Questa operazione conferma l’interesse strategico di Lendlease verso il mercato italiano e costituisce un ulteriore passo in avanti per l’implementazione del modello integrato di Lendlease in Italia, modello che prevede attività di asset management per investitori istituzionali internazionali interessati ad investire nei nostri prodotti».

L’operazione è stata finalizzata oggi tra Risanamento, attraverso la società interamente controllata Sviluppo Comparto 3 S.r.l. (“SC3”), in qualità di venditrice, e Lendlease Global Commercial Italy Fund, fondo attualmente gestito da Ream SGR S.p.A. (“REAM”) nell’ambito di un più ampio accordo strategico con il Gruppo Lendlease. Il Fondo Lendlease Global Commercial Italy Fund sarà gestito da Ream Sgr, società diretta da Oronzo Perrini, individuata per i suoi profili di stabilità ed autonomia garantiti da un azionariato espressione al 100% di fondazioni di origine bancaria” .

Tale fondo è indirettamente partecipato da Lendlease Global Commercial REIT (il “REIT”), che si è quotato con successo a Singapore nella giornata odierna. La principale strategia di investimento del REIT consiste nell'investire, direttamente o indirettamente, in un portafoglio diversificato di assets immobiliari, per lo più nel settore uffici o retail, che producono reddito stabilizzato localizzato a livello globale.

"Siamo molto lieti di essere stati prescelti per questa iniziativa”, sottolinea Il Prof. Giovanni Quaglia Presidente di Ream Sgr, “che si inserisce nell’ambito di una condivisione di intenti che porterà Lendlease e Ream a collaborare in un prossimo futuro su più progetti, anche in ambito impact investing”. Questa acquisizione è il primo passo dell’implementazione degli accordi con Risanamento in relazione allo sviluppo di Milano Santa Giulia che prevedeva un'opzione di acquisto sugli assets di SKY, ora esercitata, e altri accordi per lo sviluppo dell'area. Lo sviluppo degli edifici Spark 1 e Spark 2 è al momento in corso. Lo sviluppo della prima fase dell'Area Nord includerà l’arena, un’area commerciale e un’area residenziale.