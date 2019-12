Lendlease presenta “Qui” a Santa Giulia Rogoredo

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - “QUI” è un progetto culturale promosso da Lendlease - gruppo internazionale di urban regeneration e da Risanamento - società italiana di riqualificazione e di sviluppo immobiliare, partner nello sviluppo di Milano Santa Giulia. “QUI” nasce in collaborazione con il fotografo e artista di fama internazionale Francesco Jodice, come percorso di riscoperta e valorizzazione dell’identità dei quartieri di Rogoredo e Milano Santa Giulia, in un momento di grande trasformazione, con il coinvolgimento diretto dei cittadini che negli scorsi mesi hanno incontrato l’artista. La direzione artistica del progetto è stata co-curata da Sky Arte e ArtsFor. Questo percorso è esitato in 60 fotografie d’autore che faranno parte di un’installazione urbana a cielo aperto - a Milano Santa Giulia in via Luigi Russolo - lunga oltre 300 metri intorno al cantiere di Spark One, il primo dei due building in costruzione nel nuovo business district che sta prendendo forma nella zona sud di Milano Santa Giulia e che diventerà una delle aree terziarie più grandi della città di Milano. “QUI” sarà inaugurato sabato 14 dicembre alle ore 15, in via Luigi Russolo, alla presenza del fotografo e dell’assessore alla Cultura di Milano Filippo dal Corno.