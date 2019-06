"Leonardo & Warhol", screening nutrizionale gratuito dopo la mostra

Una giornata dedicata alla salute del corpo e della mente, organizzata dal Gruppo MilanoCard in collaborazione con il Centro Medico Santagostino, che permetterà ai visitatori di scoprire la mostra dedicata a Leonardo Da Vinci ed Andy Warhol, un emozionante e interessante viaggio attraverso 500 anni di storia e genio, prima di poter effettuare un check-up gratuito con un nutrizionista all’interno di un moderno poliambulatorio mobile, situato in piazza San Sepolcro.

LO SCREENING NUTRIZIONALE

Un consulto che ti aiuterà a capire se occorre fare una dieta oppure come modificare il tuo stile alimentare. Una chiacchierata con Valeria Tabasso, nutrizionista del Centro Medico Santagostino*, durante la quale acquisirai una conoscenza maggiore delle buone abitudini alimentari, dei miti da sfatare, del che vuol dire mangiare in modo equilibrato e completo e del come rendere efficiente l’utilizzo delle risorse alimentari. Una valutazione delle tue abitudini ed esigenze con orientamento verso un percorso.

INFORMAZIONI

Quando: sabato 29 giugno, h 14 – 20

Dove: Cripta di San Sepolcro, piazza San Sepolcro, Milano

Costo: 12 € (visita alla mostra “Leonardo & Warhol. The Genius Experience” e alla Cripta di San Sepolcro), screening nutrizionale gratuito con biglietto di accesso alla mostra

COME PRENOTARE

Lo screening sarà disponibile per chiunque abbia un biglietto di accesso a “Leonardo & Warhol. The Genius Experience”, fino ad esaurimento posti. Sarà possibile effettuare lo screening ogni 15 minuti, riservandolo direttamente il giorno stesso presso la biglietteria della mostra, situata in piazza San Sepolcro.

La visita può essere prenotata gratuitamente QUI