Leoncavallo, i Cabassi: "Sì a uno scambio ma in tempi rapidi"

Leoncavallo: il gruppo Cabassi, proprietario dell'ex cartiera di via Watteau occupata da ormai 23 anni, apre alla possibilità di uno scambio chiedendo tempi rapidi e una soluzione accettabile. Come riporta il Corriere, con una nota la società si dichiara "nuovamente disponibile a valutare ipotesi compensative che sono attualmente al vaglio" ma "questa posizione di responsabilità civile non potrà protrarsi ulteriormente e dovrà trovare un’accettabile e rapida soluzione".

Sala: "Non regaleremo niente a nessuno"

Il tema è tornato d'attualità negli scorsi giorni, quando il sindaco Beppe Sala ha annunciato l'apertura di una nuova trattativa in prefettura per regolarizzare la situazione. Ieri il leader della Lega Matteo Salvini ha affermato che le priorità di Milano sono altre. Questa la replica del primo cittadino: "Prima di fare polemiche aspetterei di vedere qual è la proposta e la soluzione. Inoltre sfido chiunque a dire che il Leoncavallo, di cui non voglio fare la difesa d’ufficio, negli ultimi anni ha causato grandi problemi. Per cui non andiamo a cercare problemi dove non ci sono". Sala è entrata più nel dettaglio: "La vicenda è aperta da tanti anni e mi piacerebbe risolverla. La discussione è aperta e non è qualcosa su cui c’è molto spazio negoziale nel senso che noi ci baseremo su valutazioni fatte anche dall’agenzia del territorio e non ci sarà da regalare niente a nessuno".

Oggi la commissione sicurezza

Il centro sociale, per bocca del portavoce Daniele Farina, è pronto a mettersi al tavolo: "Ben venga il tentativo in corso. Si faccia tutto il possibile. Siamo già in ritardo di 20 anni". E a favore della trattativa è anche il Pd, che tramite il capogruppo Filippo Barberis ha dichiarato: "Aspettiamo che arrivi una proposta della prefettura ma l’orientamento è quello di giungere alla regolarizzazione. Da tutti i punti di vista. Anche fiscali. Non si può trattare il Leoncavallo solo come un’occupazione abusiva". Pronto a tornare sugli scudi il centrodestra, già a partire dalla commissione sicurezza sul caso Leoncavallo che si terrà oggi in municipio 2, dove è stata ventilata l'ipotesi di indire un referendum.