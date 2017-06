Leoncavallo, Sala: "A fianco dei centri sociali che vogliono regolarizzarsi"

Beppe Sala e il Leoncavallo

"Quei centri sociali che hanno intenzione di regolarizzare la loro posizione mi avranno sempre al loro fianco. C'e' centro sociale e centro sociale". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala che torna sulla vicenda del Leoncavallo dopo l'ultimatum al Comune e alla questura, arrivato ieri dai fratelli Cabassi, proprietari dell'ex cartiera di via Watteau, occupata dal centro scale dal 1994. "Il nostro percorso e' per la regolarizzazione, bisogna trovare le formule - dice Sala - . Con Cabassi riprenderemo. Sono rimasto stupito, perche' c'e' una discussione aperta che non e' facile. E' evidente, se no non sarebbero cosi' tanti anni che non si trova una soluzione, pero' ho chiesto ai miei uffici di ricontattare Cabassi".