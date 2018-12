Letizia Moratti, respinto il ricorso sul danno erariale

Letizia Moratti dovra' rifondere il danno erariale causato al Comune di Milano, nel periodo in cui era sindaco, per "illeciti conferimenti di incarichi dirigenziali" a sei persone e per "non consentite nomine di addetti all'Ufficio Stampa comunale" di altre sei. La Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso presentato dall'ex sindaco. Lo riporta Repubblica nelle pagine milanesi.