Lettera di Formigoni dal carcere: "Vi ringrazio e vi saluto"

Lettera di Formigoni dal carcere di Bollate: "Vi ringrazio e vi saluto"

Roberto Formigoni scrive una lettera di proprio pugno al periodico Tempi, direttamente dal carcere di Bollate, dove si trova da venerdì.

Nella lettera Formigoni ringrazia "per l'abbonamento, e per gli articoli e le testimonianze che mi avete inviato!". E prosegue scrivendo "Vi prego di pubblicare - conclude Formigoni - magari anche piu' di una volta, queste mie parole, perche' i messaggi che mi arrivano sono proprio tanti. Ringrazio tutti gli amici e le persone che in questi giorni mi stanno facendo pervenire lettere, telegrammi, cartoline, mail di sostegno e di stima. Non riusciro' mai a ringraziarvi personalmente come vorrei. Vi ringrazio e vi saluto tutti tramite Tempi. Ciao. Roberto Formigoni".