Minacce di morte all'ex ministro Centinaio in due lettere minatorie

Due lettere minatorie, contenenti minacce di morte nei confronti di Gian Marco Centinaio, ex ministro dell'Agricoltura e del Turismo, sono state recapitate negli ultimi 15 giorni presso l'abitazione della madre del senatore leghista. Si tratta della casa a Pavia dove Centinaio è cresciuto. E' quanto si apprende sul quotidiano 'La Provincia pavese'. L'ex ministro si e' rivolto alla polizia per sporgere denuncia. "Muori leghista di m., l'inferno ti aspetta", si legge in una delle due lettere. "Nella prima hanno minacciato anche la mia famiglia", ha spiegato Centinaio. La seconda lettera e' stata recapitata nei giorni scorsi. Il timbro postale è di Milano Peschiera Borromeo ed è datata 22 ottobre. In questa lettera viene rivolta un'accusa al politico: "La mia terra non vale piu' niente, per colpa tua non ho soldi per i miei figli", a cui seguono delle minacce di morte. La polizia sta indagando se dietro alle due lettere c'è un'unica persona o meno.