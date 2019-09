Leva civica volontaria: via libera da Regione Lombardia

Leva civica volontaria: via libera dalla Lombardia

Leva civica volontaria lombarda: la commissione sanità riunitasi oggi ne ha approvato a maggioranza l'istituzione: "Si tratta di un progetto estremamente interessante - ha dichiarato il Presidente Emanuele Monti (Lega) -. In primo luogo perche' crea una leva civica regionale, lombarda, a differenza di quanto gia' previsto a livello nazionale, e pone Regione Lombardia ancora piu' all'avanguardia. In secondo luogo, aumentiamo il compenso per i nostri giovani e finanziamo anche interventi per la disabilita', perche' questa azione comprenda sempre piu' cittadini lombardi e soprattutto i disabili che sono al centro della nostra politica regionale".

Il nuovo servizio di leva civica volontaria e' destinato a cittadini italiani, europei o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti in Lombardia da almeno cinque anni e di eta' compresa tra i 18 e i 28 anni. La leva civica lombarda e' un servizio che si affianca al servizio civile nazionale, che continua ad esistere e viene gestito attraverso un unico albo nazionale, mentre l'albo regionale ha cessato di avere validita' dal maggio scorso. L'accreditamento presso un unico albo nazionale, spiega la relazione di accompagnamento al progetto di legge, comporta una serie di carichi, organizzativi e di personale dedicato, al di fuori della portata di gran parte degli enti lombardi, soprattutto di piccole e medie dimensioni. Approvando una legge ad hoc, Regione Lombardia intende percio' "sfruttare" una possibilita' prevista dalla stessa normativa nazionale e dare vita anche alla leva civica lombarda. I giovani saranno retribuiti con un assegno di 500 euro mensili a fronte di un impegno settimanale di 25 ore. Il progetto di legge stabilisce che questa retribuzione sia esente da imposizioni tributarie e non imponibili ai fini previdenziali, aspetti che in Commissione sono stati oggetto di discussione in quanto ritenuti dalle opposizioni (PD contrario, M5S astenuto) non in linea con le competenze regionali e percio' da approfondire in Aula. Il progetto di legge (di iniziativa della Lega, primo firmatario Alessandro Corbetta), verra' discusso dal Consiglio regionale per l'approvazione definitiva martedi' 15 ottobre.