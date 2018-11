Libertà di stampa, anche a Milano presidio dei giornalisti contro M5S

Si e' tenuto oggi attorno a mezzogiorno a Milano, in corso Monforte, un presidio in difesa della liberta' di stampa, all'indomani degli attacchi sferrati dal vicepremier Luigi Di Maio e dal leader del Movimento 5 Stelle, Alessandro di Battista, che hanno accusato i giornali e l'informazione di non essere stati obiettivi nel raccontare la vicenda della sindaca di Roma, Virginia Raggi. La manifestazione di oggi e' stata organizzata in contemporanea in molte citta' italiane sotto il cappello della Federazione Nazionale della Stampa. A Milano e' stata promossa dall'Associazione Lombarda Giornalisti e dal Gruppo Cronisti Lombardi, e ha portato in piazza decine di giornalisti, denunciando i "toni di minaccia e di epurazione" usati dai politici pentastellati. Nel corso della mattinata e' stato esposto uno striscione recante l'hashtag #giulemanidallinformazione. Il presidente dell'Alg, Paolo Perucchini ha commentato le ultime dichiarazioni dei leader grillini che hanno pubblicato i nomi di giornalisti, a loro dire, liberi: "Se hanno liste di giornalisti liberi, vuol dire che nel cassetto ci sono quelle dei giornalisti non liberi o che vogliono cacciare, di questo bisogna rendersi conto".