Librandi, Maullu e De Cesaris. Piccole note di politica milanese

di Fabio Massa

DICONO-1/ Dicono che al Partito Democratico (non solo metropolitano) c'è un po' di fermento. Gianfranco Librandi, parlamentare del Pd passato a Italia Viva, è stato uno dei baluardi contro il declino (economico) di questi anni. Ora che è passato con Renzi rimarrà sempre amico della federazione? C'è chi scommette di sì. Di certo è un anello di congiunzione importante, importantissimo.

DICONO-2/ Si vede spesso, ultimamente, Stefano Maullu aggirarsi per il Palazzo della Regione, prendendo consumazioni a nastro dal Talent Garden appena aperto. Il bar, molto affollato dai politici e molto meno dagli startuppers, starebbe registrando alcune sue mosse per provare a subentrare in giunta al primo rimpasto. Dicono i maligni che il suo obiettivo sia la brava (e incolpevole) Magoni. Ce la farà?

DICONO-3/ Il mondo degli architetti è in subbuglio. Architetti e sviluppatori di masterplan. Lucia De Cesaris, nuova leader del movimento Italia Viva, avrebbe espresso con forza la sua opinione sul nuovo stadio, facendo storcere il naso ad ex candidati assai famosi.

