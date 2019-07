Libri: arriva il book delivery, a Milano l'esperimento di Feltrinelli

Non solo food delivery. A Milano arriva anche il book delivery, che sarà sperimentato dalle Librerie Feltrinelli insieme a Glovo, la piattaforma nota per consegnare cibo a domicilio e che ha ottobre scorso ha comprato Foodora Italia. Dalle librerie del capoluogo lombardo - il servizio parte per ora solo da qui - romanzi e saggi potranno arrivare a casa in meno di mezz'ora. L'obiettivo, spiegano le librerie, è quello di avvicinare nuovi lettori, soprattutto i più giovani. "Per le librerie Feltrinelli di Milano - spiegano - si tratta di sperimentare modalità innovative per avvicinare al mondo dei libri anche i lettori potenziali, per lo più nativi digitali, più propensi all'utilizzo degli smartphone, e per rispondere alle esigenze di tutti gli utenti".

Esigenze così immaginate: "Quanti non hanno tempo per recarsi di persona nelle librerie, di quanti ce l'avrebbero ma sono lontani dal centro città, di chi ha bisogno, per motivi professionali o di studio, di consultare immediatamente un testo, di chi è impantanato nella routine e si trova sempre a far tutto all'ultimo, di chi ha improvvisato una cena o un viaggio last second e ha bisogno subito di un libro di cucina o una guida, in generale di tutti quei lettori che non possono aspettare per entrare in possesso del nuovo libro dell'autore preferito". Il nuovo servizio di book delivery laFeltrinelli by Glovo fa parte delle "nuove esperienze e dei nuovi servizi di cui le librerie Feltrinelli si fanno promotrici. Un modo per diffondere la passione per la lettura, facilitandola, anche in quei contesti urbani in cui altrimenti faticherebbe ad arrivare, senza però tralasciare la cura e l'attenzione per il lettore, che continua ad essere garantita dalla proposta diversificata e di qualità dei titoli", che da oggi si possono acquistare nella sezione Shopping dell'App di Glovo e ricevere nel giro di pochi minuti.