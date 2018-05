Licenziata dopo il tumore, il Don Orione verso il dietrofront

Licenziata alla vigilia del Primo Maggio dal Piccolo Cottolengo Don Orione perchè, per gli strascichi della battaglia vinta contro un tumore all'interstino, non era più "ricollocabile". La vicenda di Giuseppina Bruzzano ha fatto scalpore ed ha visto il coinvolgimento anche di Papa Francesco e dell'arcivescovo di Milano Mario Delpini, cui la donna ha scritto. Ed ora sembra essere giunta ad una svolta, con il Don Orione che si starebbe impegnando a trovare una soluzione. Nel frattempo ieri la dipendente, assistita dall’avvocato Simonetta Ferro, ha depositato formalmente il ricorso al Tribunale del Lavoro di Milano per impugnare la lettera di licenziamento firmata da don Pierangelo Ondei.