LIFEBRAIN monitorerà la salute dei calciatori del Lecce, neo promosso in A

Lifebrain, leader nella medicina di laboratorio con oltre 290 centri d’analisi in Italia, e Lecce Calcio, storico club calcistico pugliese neo-promosso in serie A, sono orgogliosi di annunciare una partnership che metterà a disposizione degli atleti giallorossi per la stagione 2019/2020 le competenze di Lifebrain nel campo medico-sportivo affiancate a un sistema diagnostico basato su tecnologie all’avanguardia in Italia e in Europa.

In particolare, la partnership prevede non solo un programma di monitoraggio quotidiano della condizione fisico-atletica dei calciatori ma anche l’ideazione di checkup sviluppati ad hoc per i singoli sportivi.

È il caso, ad esempio, del Test Genetico Performance e Injury: un checkup consigliato a chi pratica sport, sia a livello agonistico che amatoriale, per aumentare le performance, prevenire gli infortuni e recuperare al meglio in caso di lesioni. Le informazioni ottenute nel corso dei test aiuteranno inoltre a pianificare un’alimentazione personalizzata che, insieme ad allenamenti mirati, potrà portare al miglioramento della condizione fisica e dei risultati sportivi.

I giallorossi avranno nel Laboratorio Analisi Pignatelli di Lecce, uno dei 33 centri di analisi Lifebrain presenti sul territorio pugliese, il loro principale punto di riferimento in cui effettuare i test necessari.