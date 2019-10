Liliana Segre: aperta inchiesta a Milano per minacce già nel 2018

La Procura di Milano ha aperto un'indagine per molestie e minacce per gli insulti arrivati sui social network alla senatrice Liliana Segre. Il fascicolo e' contro ignoti e risulta aperto dal 2018. La senatrice Segre, 89 anni, sopravvissuta ad Auschwitz e testimone dell'Olocausto, in un'intervista al quotidiano 'La Repubblica' ha denunciato di aver ricevere centinaia di messaggi incitanti all'odio razziale al giorno. Sull'antisemitismo si è espresso anche David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, sottolineando che "c'e' bisogno che l'Italia faccia un po' di piu' rispetto ad alcune indicazioni che il Parlamento europeo ha dato gia' da tempo. Siamo un po' in ritardo qui".

"Nel 2017 il Parlamento europeo ha consigliato a tutti gli Stati membri di nominare un commissario nazionale per l'antisemitismo e questo in Italia ancora non e' stato fatto. Spero che il governo e il presidente Conte si diano da fare per la nomina, che in questo momento sentiamo molto urgente, cosi' come la definizione di antisemitismo precisata in quella risoluzione, che credo debba entrare nei nostri codici e regolamenti", ha aggiunto Sassoli, che ha poi denunciato la presenza di "forze politiche indifferenti al problema". L'appello lanciato al nostro Paese e' che si muova "con grande celerita', perche' c'e' bisogno di rispondere a questo vento maligno, che vediamo percorrere le strade delle citta' europee". Tornando sugli attacchi alla senatrice Liliana Segre, il presidente del Parlamento europeo li ha definiti "ignobili, il segno che questo virus che e' molto europeo sta tornando".