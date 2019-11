Liliana Segre nominata cittadina onoraria di Varese

Cittadinanza onoraria di Varese a Liliana Segre. L'onorificenza e' stata conferita dal Consiglio comunale nella seduta di ieri sera ed e' stata votata all'unanimita' da parte di tutti i consiglieri. Proprio a Varese nel dicembre del 1943 Liliana Segre fu arrestata a 13 anni dopo aver invano tentato di rifugiarsi in Svizzera. "Nel carcere di Varese - ha piu' volte ricordato lei stessa - mi separarono da mio papa', che venne destinato al reparto maschile. Ero sola. Mi fotografarono e mi presero le impronte digitali come si fa con i delinquenti. Ero io quella?" "Un momento importante per la citta' durante un Consiglio comunale a cui hanno partecipato centinaia di cittadini - ha detto il sindaco di Varese", Davide Galimberti.

Oggi, nel corso di una cerimonia che si svolgerà dalle 17 in Sala Alessi a Palazzo Marino, sarà la volta di Milano, che consegnerà alla donna sopravvissuta ai campi di concentramento l’Attestato di “Gran Paladino della Memoria 2019”.