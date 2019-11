Liliana Segre, Regione Lombardia: sì a mozione a sostegno, no a commissione

Liliana Segre, Regione Lombardia: sì a mozione a sostegno, no a una commissione

Invitare la senatrice Liliana Segre ad una visita istituzionale presso l'aula del Consiglio regionale della Lombardia e a un incontro con tutti i consiglieri regionali per accogliere un suo intervento rivolto al legislatore regionale, in modo da recepire importanti e significativi spunti di riflessione, con l'auspicio che tale visita avvenga in una data vicina al Giorno della Memoria. Lo chiede una mozione urgente approvata questa sera dall'aula del Consiglio regionale con 66 voti a favore e 3 contrari (Viviana Beccalossi e i due Consiglieri di Fratelli d'Italia Franco Lucente e Barbara Mazzali), presentata dalla Presidente della Commissione Antimafia Monica Forte (M5s) ed emendata nel dispositivo finale dal Capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi.

Ma l'aula ha respinto con 42 voti contrari e 30 a favore un emendamento presentato dal Pd per una 'commissione' sul tema. L'emendamento impegnava il consiglio regionale a istituire un gruppo di lavoro 'gemello' a quello chiesto in Parlamento dalla senatrice per "il contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza''