Limbiate, infastidito da pianto di neonato, 76enne accoltella il vicino

Non riusciva più a dormire. Il pianto del neonato che abitava nell'appartamento accanto gli aveva tolto il sonno. Per questo un uomo di 76 anni ha deciso di 'vendicarsi', scagliandosi contro il padre del piccolo con un coltello lungo 30 centimetri. E' quanto accaduto ieri mattina, poco dopo le 7, in una palazzina alla periferia di Limbiate (MB). Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Desio, che sono intervenuti sul posto, il pensionato, vedovo, si riteneva molestato dal pianto del bambino di un poco più di un anno. E così questa mattina, sapendo che il papà del piccolo sarebbe uscito per andare a lavoro, ha atteso il suo vicino fuori dalla porta di casa. Quindi, dopo averlo accusato, con un coltello da cucina l'ha colpito al braccio. Il giovane ha tentato di sottrarsi ma l'uomo l'ha inseguito, raggiungendolo con un secondo colpo all'addome. A evitare la tragedia è stato l'intervento di un passante che ha assistito alla scena e ha fermato l'anziano. Nel tentativo di disarmarlo, però, l'uomo è stato colpito con il coltello, riportando una lieve ferita al braccio. Il 76enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio mentre i due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Garbagnate Milanese e non versano in condizioni gravi.