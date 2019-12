Limonta entra in giunta. Sala si copre a sinistra

Durante i saluti natalizi presso l’Ortomercato il sindaco Beppe Sala conferma le indiscrezioni di Affari sul rimpasto: attenzione ai lavori pubblici e copertura a sinistra. “Sarà Paolo Limonta a ricoprire il ruolo di assessore all’edilizia scolastica. L’attuale assessorato sarà dunque spaccato in due.

Chi è Paolo Limonta?

Paolo Limonta, maestro elementare, è nato a Monza nel 1958 e vive a Milano da oltre quarant'anni. Nel profilo dedicato al consigliere comunale sul portate del Comune di Milano si legge che ha fatto l'educatore di strada, il dirigente del Sunia - CGIL, l'organizzatore della compagnia Teatro degli Eguali, il direttore organizzativo del Teatro Litta e della Scuola d'arte Drammatica Paolo Grassi e si è occupato dell'organizzazione degli eventi di Radio Popolare. Nel 1996 è diventato un maestro elementare di ruolo. Attualmente insegna presso l'Istituto Comprensivo Guido Galli di Viale Romagna. Ha fatto parte del PDUP, di Rifondazione Comunista e SEL. Nel 1991 è entrato a far parte del Comitato Golfo organizzando le numerose campagne contro la Guerra del Golfo e il criminale embargo che ha falcidiato la popolazione irachena colpendo soprattutto i bambini. Nel 1993 ha coordinato le campagne sanitarie del Ponte per Bagdad. Negli stessi anni ha cominciato occuparsi della causa kurda, fondando l'Associazione Azad. E' membro del Consiglio Direttivo nazionale del CIAI (Centro Italiano Aiuto all'Infanzia), per cui si è occupato soprattutto di definire dei protocolli per l'inserimento dei bambini adottati a scuola. Nel 2011 ha sostenuto la candidatura di Giuliano Pisapia a Sindaco di Milano, ha coordinato l'attività dei suoi Comitati elettorali ed è entrato a Palazzo Marino al fianco del Sindaco Pisapia. E' stato nominato Responsabile dell’Ufficio Relazioni con la città con il compito specifico di creare percorsi e occasioni per facilitare il confronto tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini. Si candida come consigliere comunale e viene eletto nel giugno 2016. E' stato poi nominato Presidente della Commissione Educazione, Istruzione, Università e Ricerca e Vice-Presidente della Commissione Periferie.