Linate, accordo Sea Prime-Leonardo Linate: apre base manutenzione elicotteri

L'aeroporto di Linate

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – "Leonardo, player globale nei settori ad alta tecnologia e tra i maggiori operatori mondiali nei settori dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza e Sea Prime, che a Milano Linate Prime rappresenta l'eccellenza della business aviation a Milano e in Italia, annunciano l'apertura di una base manutentiva Leonardo a Milano Linate Prime". Si legge in una nota delle due società. Già dal mese di dicembre - si legge nella nota - "Leonardo Elicotteri offre servizi di manutenzione di linea in un hangar dedicato di circa di 1.000 metri quadrati nello scalo di Milano Linate Prime. L'hangar, uno dei dieci già presenti sullo scalo, è attrezzato per effettuare manutenzione di linea per gli elicotteri AgustaWestland AW109 e AW139 per la clientela privata e commerciale. Una conferma, questa, della tendenza che vede i player di settore sempre più protagonisti nell'ambito della fornitura diretta di servizi di manutenzione, per effetto della rapida evoluzione delle tecnologie di produzione degli aeromobili. Milano Linate Prime, primo scalo di business aviation in Italia con oltre 21.000 movimenti nel 2017, è un riferimento importante per i clienti di Leonardo Elicotteri, continuando a registrare un'importante crescita di movimenti anche nel corso del 2017 (+3% la crescita su base annua), confermandosi catalizzatore del traffico in Italia e uno degli scali maggiormente in crescita a livello europeo. L'accordo si inserisce nella strategia di Leonardo che punta alla costante espansione della propria capacità di offrire servizi di supporto completi alla propria clientela in tutto il mondo". – (imprese-lavoro.com)