Linate, arrestata colombiana con 4 chili di cocaina

Una donna, proveniente dalla Colombia e' stata arrestata a Linate perche' trovata in possesso di 4 chili di cocaina. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Linate insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Milano 3 - hanno effettuato il sequestrato durante un controllo doganale. Tra gli indumenti della passeggera, a seguito dell'ispezione, sono stati rinvenuti 7 involucri contenenti la sostanza stupefacente. Originale il metodo di occultamento: le buste sottovuoto erano impregnate di caffe' in polvere per cercare di confondere il fiuto dei cani antidroga del Reparto. Si tratta dell'ennesimo sequestro effettuato presso l'aeroporto di Linate dalle squadre congiunte delle Dogane e delle Fiamme Gialle a distanza di pochi giorni dall'arresto di un ovulatore.