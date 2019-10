Linate, restyling promosso dai milanesi: "E' più comodo". VIDEO

Linate, restyling promosso dai milanesi: "E' più comodo"

E' atterrato, puntuale alle 18 di sabato 26 ottobre, il primo volo sulla nuova pista di Linate, che segna la riapertura ufficiale dello scalo milanese dopo tre mesi di stop per lavori di rifacimento. Il volo inaugurale e' stato 'battezzato', come e' consuetudine, da un arco di acqua, lanciata da due camion dei vigili del fuoco. A toccare per primo l'asfalto e' stato il volo Alitalia, AZ2092 proveniente da Roma Fiumicino, con 64 passeggeri Domenica 27 ottobre riprese anche le partenze, con il primo decollo all'alba, con un volo Lufthansa per Francoforte e altri cento voli nel corso della giornata, prima del gran ritorno alla 'normalita'' di lunedi', con lo scalo pienamente operativo. Per adesso pista rifatta e un nuovo moderno sistema di gestione dei bagagli, ma i lavori, per rifare completamente gli interni, continueranno fino al marzo del 2021.

E' dal 27 luglio scorso che tutta l'attivita' del city airport si era spostata a Malpensa, con l'operazione 'Bridge', un maxi trasloco di mezzi per spostare nello scalo varesino l'operativita' di Linate. Che adesso torna 'in citta'' per la gioia dei milanesi. Come dimostra questo video in cui è testimoniata la soddisfazione degli utenti, che descrivono lo scalo dopo il restyling come più comodo.

"Soddisfatto del successo dell'operazione che dimostra la grande capacita' operativa di Enav sia dal punto di vista tecnologico che dei propri controllori. Lo spostamento dei voli da Linate a Malpensa, il terzo e il secondo aeroporto d'Italia per numero di movimenti, non ha creato nessun disagio ai passeggeri e siamo riusciti anche a limitare gli impatti sull'inquinamento acustico dei comuni limitrofi lo scalo di Malpensa". E' il commento del presidente di Enav, Nicola Maione, per la riapertura dell'aeroporto di Linate dopo i lavori di rifacimento che hanno comportato la chiusura dello scalo per tre mesi. Il ruolo operativo di Enav "e' stato quello pianificare e organizzare il lavoro cercando di coordinare al meglio le esigenze dei diversi attori coinvolti (ENAC, Compagnie aeree, Comuni, Sea, Sindaci) in una situazione piuttosto complessa". La chiusura di Linate ha comportato infatti, la fusione in un solo aeroporto, del secondo e del terzo aeroporto nazionale, in termini di movimenti aerei.

Durante il bridge a Malpensa il traffico aereo gestito e' aumentato del 50% con punte di 1032 movimenti giornalieri. Per raggiungere questo risultato e' stato necessario fare 8.500 ore di formazione sul personale operativo coinvolto sia in nella Torre di Malpensa sia presso il Centro di controllo radar di Milano che gestisce le fasi precedenti all'atterraggio e successive al decollo. Il presidente Maione ha spiegato che durante i tre mesi di chiusura dello scalo di Linate, Enav ha realizzato una serie di interventi strutturali, tecnici e tecnologici sulla Torre di Controllo. In particolare: e' stato aggiornato il radar di Terra (SMR) per i movimenti in condizioni di bassa visibilita'; Sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione interna; E' stato predisposto il sistema per l'utilizzo delle 'streep' elettroniche, cosi come gia' avvenuto per Malpensa; Sono state rinnovate alcune strumentazioni quali: le consolle, i banconi, le sedie, i computer, il sistema multifono".

"E' stato emozionante" vedere atterrare il primo aereo sulla nuova pista di Linate. L'amministratore delegato di Sea, la societa' che gestisce gli aeroporti milanesi, Armando Brunini alla cerimonia che segna la nuova vita di Linate, dopo tre mesi di chiusura, si e' detto soddisfatto per il timing dei lavori. "Siamo contenti di aver fatto il nostro dovere: ossia aprire Linate nei tempi previsti. Quindi siamo soddisfatti ed emozionati".

"Ho parlato con il comandante che mi ha detto che la pista e' liscia come un tavolo da biliardo - ha raccontato - . La pista quindi e' ottima. Linate e' ancora piu' sicuro di prima e ora continuiamo a lavorare, perche' sul terminal abbiamo ancora tanto lavoro da fare e riconsegneremo a inizio 2021 una Linate totalmente riqualificata. Nel frattempo i milanesi e i non milanesi potranno tornare a viverla". Quanto all'aeroporto di Malpensa che in questi mesi si e' accollato tutto il traffico di Linate e ha "retto bene" va un "grande grazie". "Trovo corretto ringraziare Malpensa, il fratello piu' grande ha aiutato il fratellino piu' piccolo. Con il 40% in piu' circa di voli, a Malpensa si e' avuto un livello di servizio analogo a quello dell'anno scorso, quando c'erano stati molto meno passeggeri" ha concluso.





I lavori all'aeroporto di Linate che riguardano non solo la pista ma anche il sistema di controllo e smistamento dei bagagli e, entro il 2021, anche il rifacimento di tutti gli interni, prevede un investimento complessivo di circa 110 milioni di euro. Lo ha spiegato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea, la societa' che gestisce gli scali milanesi, durante la cerimonia di riapertura del city airport. "Per quest'anno l'investimento sara' di circa 35 milioni - ha detto - ma quello complessivo dal 2018 al 2021 sara' di circa 110 milioni. Questa era una tappa molto importante, perche' consentiva la riapertura dello scalo in tutta sicurezza. Corretto ringraziare Malpensa, il fratello piu' grande ha aiutato il fratellino piu' piccolo. Con il 40% in piu' circa di voli, a Malpensa si e' avuto un livello di servizio analogo a quello dell'anno scorso, quando c'erano stati molto meno passeggeri. Malpensa ha retto quindi un grande grazie".

I lavori di rifacimento di Linate sono stati una dimostrazione di quell'efficienza milanese tanto cara al sindaco di Milano Giuseppe Sala, che oggi, l'ha rivendicata alla cerimonia inaugurale della riapertura dello scalo. Quello a cui si e' assistito "E' un esercizio di efficienza" ha detto il primo cittadino. "Credo che per i milanesi essere puntuali sia importante - ha aggiunto - . Nel nostro DNA l'idea di essere puntuali e' tutto e abbiamo rispettato i tempi previsti". A questo punto "faremo respirare Malpensa" dove in questi tre mesi tutta l'attivita' e' traslocata senza intoppi. E se e' vero che Malpensa ha retto bene" e' altrettanto vero che "ha dimostrato di avere spazio di crescita. Da qui si riparte. Questo - ha sottolineato Sala - e' certamente un punto di ripartenza come abbiamo detto al ministro De Micheli. Dobbiamo pensare al sistema Linate-Malpensa non per quello che e' oggi ma per quello che potra' essere tra sette anni, dobbiamo accompagnare questa crescita. I margini di crescita sono molto ampi".