Linate, Sala: "Disastro aereo eredità molto dolorosa per Milano"

"Quella del disastro aereo di Linate e' un'eredita' molto dolorosa che Milano si porta dietro da 18 anni. Oggi come allora vogliamo ricordare tutte le 118 vittime, stringendoci intorno ai loro parenti e amici, affinche' il loro ricordo si mantenga vivido nel tempo". Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala, prima di partecipare alla messa in Sant'Ambrogio in memoria delle vittime, nel giorno del 18 esimo anniversario dell'incidente aereo avvenuto sulla pista dello scalo di Linate. "Fortunatamente da quel tragico 8 ottobre 2001 tanta strada e' stata fatta - aggiunge - e per questo e' doveroso ringraziare la Fondazione 8 Ottobre 2001 che nel corso del tempo ha saputo trasformare la disperazione in impegno per la sicurezza in volo, a Linate cosi' come in tutti gli aeroporti del Paese".

Milano non dimentica le vittime del disastro di Linate dell'8 ottobre 2001. Luca Bertoni (Politecnico di Milano) e Maria Sanna (Universita' di Sassari) sono i due giovani neolaureati che quest'anno si sono aggiudicati le due borse di studio, del valore di 5mila euro ognuna, istituite dal Comune per onorare la memoria e mantenere vivo il ricordo delle persone scomparse nel disastro aereo di 18 anni fa a Linate. Le borse di studio premiano gli elaborati di giovani laureati o dottorandi in Ingegneria o Giurisprudenza che, nell'ultimo anno, hanno realizzato lavori di approfondimento sul tema della "sicurezza del trasporto aereo". "Con questa iniziativa, giunta alla quinta edizione, la volonta' dell'Amministrazione e' quella di contribuire a sviluppare una nuova concezione e preparazione riguardo al delicato tema della sicurezza del volo civile - afferma l'assessora alle Politiche per il Lavoro, Attivita' produttive e Commercio Cristina Tajani -. Auspico che i lavori premiati favoriscono il dialogo tra addetti ai lavori, istituzioni e mondo universitario affinche' l'8 ottobre del 2001 non sia solo una data da ricordare ma un monito per ogni operatore del trasporto aereo". A selezionare i vincitori un'apposita commissione composta dal Direttore dell'area Attivita' produttive e Commercio del Comune di Milano e da esperti scelti dalla Fondazione 8 ottobre 2001 tra professori universitari e consulenti in materia di sicurezza del volo civile. Le borse di studio verranno consegnate nei prossimi mesi, in occasione di una cerimonia ufficiale che si svolgera' presso la Sala dell'Orologio di Palazzo Marino.