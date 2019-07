Linate: ultimo giorno, si passa a Malpensa. Sea: meglio muoversi in anticipo

Chiusura Linate: Sea, chi parte da Malpensa si muova in anticipo



Si avvicina l’ora X per il trasferimento dei voli da Linate a Malpensa, per consentire la manutenzione della pista del Forlanini e alcune opere di miglioria. Per tre mesi, infatti, l'aeroporto di Milano Linate verrà chiuso per lavori di ristrutturazione e tutti i voli in partenza dallo scalo milanese verranno trasferiti a Malpensa. L'aeroporto di Milano Malpensa verrà letteralmente preso d'assalto.



Il traffico per raggiungere lo scalo aumenterà e bisognerà calcolare tempi d'attesa più lunghi ai controlli. Il consiglio della Sea è di partire con largo anticipo e non speculare perché "muniti solo di bagaglio a mano". Già dalla mezzanotte circa del 26 luglio lo scalo di Linate sarà vuoto.



Gli ultimi decolli dalla pista cittadina saranno verso Cagliari (alle 22.39) e verso Palermo (alle 22.35), mentre da Malpensa il primo volo partirà alle 6.39 di domani mattina per raggiungere Fiumicino. I Cobus, gli autobus che trasportano i passeggeri sulle piste, partiranno con un trasporto speciale che percorrerà la tangenziale est, l'A4 e raggiungeranno l'area Cargo City di Malpensa. Il tratto di autostrada non sarà chiuso al traffico. I mezzi trasferiti a Malpensa sono circa 300, tra Cobus e mezzi come carrelli, scalette e generatori, che saranno spostati in due tranche a partire già da questa sera.



Per quanto riguarda il personale, sono circa 3000 le persone tra dipendenti della Società esercizi aeroportuali (Sea), operativi, personale di negozi e compagnie aeree che riprenderanno a lavorare nell'aeroporto di Varese. Nel frattempo Trenord ha rafforzato i servizi del Malpensa Express, consigliato al posto dell’auto.