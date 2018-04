Lirica: alla Scala torna Aida nell'allestimento di Zeffirelli



Celeste e dolce, Aida, da 147 anni avanza trionfalmente nel mondo della musica attraversando i teatri piu' prestigiosi di tutto il mondo, arene immense, piccoli palcoscenici "bomboniera" come quello di Busseto. E Aida ritorna alla Scala nel leggendario allestimento datato 1963, ma ancora vitale ed entusiasmante, di Franco Zeffirelli, al quale il Teatro vuole rendere omaggio in occasione dei suoi 95 anni.



Appuntamento il 3 maggio alle 18. Aida e' una delle opere piu' famose di Verdi; ha una grande forza profetica segnando nel percorso verdiano un'importante svolta rispetto alle opere precedenti. Occupa il terzultimo posto nella cronologia teatrale e per molto tempo ad alcuni sembro' addirittura che fosse l'ultima, sennonche' Otello (1887) e Falstaff (1893) irruppero stupefacenti in scena dopo un lungo silenzio. La gestazione dell'opera fu piuttosto complessa, anzi all'inizio si registro' un rifiuto quando Isma'il Pascia', Chedive' d'Egitto, grande ammiratore di Verdi, gli commissiono', offrendo un lauto compenso, un inno per celebrare l'apertura del Canale di Suez (1868). "No", rispose Verdi, non era disposto a scrivere musica d'occasione.