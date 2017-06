Lista dei Fasci italiani del lavoro nel Mantovano, Boldrini "striglia" Minniti

La lista dei "Fasci italiani del Lavoro"

Sbarca in Parlamento, con interrogazioni parlamentari ed una lettera ufficiale della presidente della Camera Laura Boldrini al Viminale, il caso del piccolo Comune di Sermide e Felonica, 7.548 abitanti nel Mantovano, dove l'11 giugno si è presentata una lista chiamata "Fasci italiani del lavoro" che, candidando a sindaco la 20enne Fiamma Negrini, ha ottenuto il 10,41% dei consensi raggiungendo l'obiettivo di un seggio in consiglio comunale. La lista, nel nome e nel logo, si richiama apertamente al fascismo. Nella sua lettera a Marco Minniti, riportata da Repubblica, la Boldrini scrive: "L'ammissione alle elezioni di una lista che si richiama dichiaratamente a nomi e immagini del partito fascista desta forti perplessità sul piano giuridico in quanto - come rilevato, tra gli altri, dall'Anpi - sembra contrastare con le norme costituzionali e legislative che vietano la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista. In questo senso ricordo che anche le "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", emanate nello scorso mese di maggio dal Ministero dell'Interno, stabiliscono che le commissioni elettorali circondariali ricusano 'i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio le parole "fascismo", "nazismo", "nazionalsocialismo" e simili), come tali vietate dalla XII disposizione transitoria della Costituzione".

Il prefetto di Mantova, in accordo con il ministero, ha revocato le designazioni dei funzionari componenti della settima sottocommissione elettorale circondariale di Mantova, competente per quel Comune. Ma si apprende che è dal 2002 che la lista dei Fasci italiani del lavoro si presentava senza che nessuno avesse nulla da obiettare. Oltre all'intervento della Boldrini, sono state annunciate interrogazioni a Minniti da parte di Partito Democratico, Articolo 1 Mdp e Sinistra Italiana. Seguono la vicenda Anpi e Comunità ebraiche.