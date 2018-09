Lite a lavoro e rissa con catene in strada, 5 arresti



Cinque pachistani sono stati arrestati dai carabinieri mentre si affrontavano in strada con catene e un coltello in via Cilea, a Pioltello. Due di loro avevano litigato giorni fa per questioni di turni a lavoro (sono entrambi facchini) e cosi' si sono dati appuntamento in strada alle 17 di ieri per risolvere la diatriba. Con loro sono arrivati altri 4 uomini, tre dei quali armati di catene e uno con coltello. Quest'ultimo e' riuscito a scappare mentre i carabinieri hanno bloccato altri cinque stranieri di 20, 21, 22, 32 e 40, tutti incensurati e con regolare permesso di soggiorno. Hanno riportato prognosi dai 5 ai 10 giorni.