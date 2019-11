Lite con vicino di casa, Fedez imputato a Milano. Rovazzi testimone

Fedez e' a processo davanti a un giudice di pace a Milano perche' avrebbe aggredito il vicino di casa che aveva bussato alla sua porta per protestare contro la musica troppo alta proveniente dall'abitazione del rapper. La lite era scoppiata intorno alle sei del mattino il 12 marzo 2016 e il vicino ha riportato una prognosi di 10 giorni per un lieve trauma cranico. Nell'udienza del 21 novembre scorso, e' intervenuto come testimone a favore di Fedez il cantante Fabio Rovazzi, presente al momento dello scontro. Al giudice, Rovazzi ha raccontato che sarebbe stato per primo il vicino di casa a colpire il rapper popolarissimo su Instagram insieme alla moglie Chiara Ferragni. Sia Fedez che il vicino di casa avevano sporto denuncia.