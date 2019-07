Lite in famiglia a Legnano, figlio uccide il padre

Un uomo di 71 anni e' stato ucciso a coltellate dal figlio a Legnano, in casa al culmine di una lite. Sul posto, in via Sante Giovannelli 4 sono arrivate intorno alle 10.30 un'ambulanza e un'automedica ma per l'uomo non c'era gia' nulla da fare.

E' gia' in commissariato l'uomo di 36 anni che questa mattina avrebbe ucciso il padre in casa a Legnano, nel Milanese, al culmine di una lite. Gli investigatori stanno seguendo la pista familiare e non avrebbero dubbi sul fatto che sia stato lui ad accoltellare il padre. I dissapori in famiglia andavano avanti da tempo. La madre, nell'assistere alla scena, si e' sentita male, ha avuto un mancamento, ed e' stata portata in ospedale. Secondo quanto appreso l'arrestato ha precedenti.