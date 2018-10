Lite nel Pd milanese. Gli eventi renziani al centro del mirino

di Fabio Massa



C’è un po’ di maretta nel Partito Democratico milanese. Domenica infatti al The Mall si terrà l’assemblea del Pd e la riunione con di fatto tutti gli stati generali dei Dem nazionali. La riunione convocata dal segretario Pd, Maurizio Martina, serviva per ricompattare le fila in vista della prossima campagna elettorale per le elezioni europee che si prospetta essere difficile stando ai sondaggi che danno Lega e M5S in grande spolvero, malgrado piccoli segni di appannamento che cubano frazioni di punto percentuali.



A Milano è anche tempo di congressi, quello provinciale e quello regionale. Ovvio quindi che la temperatura sia già abbastanza alta. A incrementare ulteriormente la polemica che sta girando sui social è arrivata la decisione dell’area renziana del partito che in contemporanea dell’assise plenaria del The Mall ha deciso di organizzare non uno, ma due appuntamenti con personaggi di spicco: Il primo sarà con Graziano Del Rio e Lia Quartapelle e il secondo, al Circolo Carminelli, con Ivan Scalfarotto e Teresa Bellanova, sabato 27 ottobre alle 12.



