Lo aggredisce per motivi di droga e lo scaraventa da un muretto, arrestato

Lo aggredisce per motivi di droga e lo scaraventa da un muretto. A Milano, in via Alexis de Tocqueville, un uomo di 22 anni, avrebbe percosso e poi lanciato al suolo da un'altezza di circa 3 metri un cittadino gambiano di 20 anni. La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario ed è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli dove nel corso della notte è stato dichiarato il pericolo di vita. Il giovane ha riportato un trauma cranico con emorragia e la frattura delle vertebre cervicali. Dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, non ha recuperato la sensibilità degli arti inferiori e i medici mantengono ancora il riserbo sulla prognosi. Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo avrebbe aggredito l'altro per una controversia nata nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe tornato nei pressi di corso Como, dopo avervi trascorso la serata, con la precisa finalità di affrontarlo.

Dopo una breve discussione, lo avrebbe prima colpito al volto con un violento pugno e spinto giù sul quale era seduto per poi fuggire e far perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno iniziato le ricerche e perquisito tutti i domicili noti, senza ottenere alcun esito. Le ricerche sono state estese sulle vie principali e in prossimità delle stazioni ferroviarie. Il ragazzo è stato individuato all'interno della stazione ferroviaria di Milano Rogoredo pronto a salire su un treno ed è stato arrestato.