Lo aspettano sotto casa e lo aggrediscono, 43enne grave a Milano

Un uomo di 43anni, C.G.M. è stato aggredito questa notte intorno all’1.35 in via Simone Saint Bon, in zona Lorenteggio, a Milano. Secondo la ricostruzione della polizia tre conoscenti lo avrebbero raggiunto a casa e costretto a scendere. Poi si sarebbero scagliati contro di lui colpendolo a calci e pugni al volto. L’uomo è stato soccorso dal 118 e i sanitari gli hanno riscontrato delle ferite alla testa e un’emorragia nell’orecchio, quindi lo hanno portato in codice giallo all’ospedale. Secondo quanto appreso dalla polizia, che è intervenuta sul posto, si sarebbe trattato di un regolamento di conti per fatti pregressi tra i conoscenti: i tre aggressori sono stati individuati e indagati per lesioni gravi; tutti hanno precedenti.