Lo "scherzetto" a Laforgia sul suo sito. Primarie Pd: età media 62 anni

Lo "scherzetto" a Laforgia. Primarie Pd: età media 62 anni

di Fabio Massa

PAGA I DEBITI/ Uno scherzo di qualche buontempone? Oppure un preciso messaggio politico? A guardare il cloud, le parole chiave in ordine di importanza, sul sito ilmiopartito.com, qualche domanda uno se la pone. Ilmiopartito.com è il sito internet varato da Francesco Laforgia , ex segretario del Pd di Milano, ex capogruppo di Leu alla Camera, con il quale il parlamentare milanese ha lanciato una consultazione per capire che cosa creare dalle ceneri della sinistra radicale dopo i fallimenti dei progetti Leu, Articolo 1, Mdp, Sinistra italiana eccetera. Peccato che nel cloud quel "paga i debiti" riporti a una vecchia polemica che aveva visto opposti Laforgia e il Partito democratico, al quale, secondo i dati che erano stati resi noti dai dem, l'allora parlamentare non aveva versato. La seconda parola chiave, invece, ovvero fotocopie, è un po' più criptica ma chi conosce bene le vicende delle partite ricorda un flame su facebook di cui non si trova più traccia...





NON E' UN PAESE PER.../ La manifestazione di sabato è andata benissimo, con 250mila persone in piazza. Un grande segnale di vitalità da parte della sinistra sotto la Madonnina. Ancora meglio le primarie del Pd, che hanno visto una affluenza addirittura superiore all'ultima volta. E, come al solito, Milano ha fatto alla grande la sua parte: Zingaretti ha ottenuto percentuali migliori rispetto al resto d'Italia e ai seggi sono andate più persone. C'è però un dato che stona. Secondo i verbali, stando a quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, l'anno di nascita del votante medio è 1957, dunque l'età media è 62 anni.

IL RITORNO DI CL/ Si chiama InPatto ed è, pare, uno dei gruppi che stanno nascendo per raccogliere l'eredità dei centristi alla Formigoni. Anche se Formigoni è in carcere. Non è l'unico movimento che si ispira a valori moderati che si affaccia al panorama lombardo. Molto si agita nella pancia della politica meneghina. Anche in casa Lega.

fabio.massa@affaritaliani.it