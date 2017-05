Lo spillino/ Sala, il sindaco dimezzato. Di Mario Rossi

Beppe Sala

di Mario Rossi

Un sindaco solo che rischia di essere dimezzato. Beppe Sala sta cercando faticosamente una dimensione politica che stenta a farsi strada. E la strada è in salita. Dopo non essersi schierato alle primarie Pd e aver rifiutato la mano tesa degli ambasciatori di Renzi (Boschi e Martina), non ha trovato niente di meglio, con la vittoria schiacciante dell’ex premier a Milano, che mettere in discussione il valore delle primarie (anche in vista delle regionali).

Il lavoro della giunta langue, le periferie attendono concretezza ma Sala si mette in marcia dietro la sinistra Pd alla manifestazione pro immigrati del 20 maggio. Proprio mentre la polizia (dopo un’aggressione ai carabinieri da parte di un gruppo d’immigrati) con un blitz mette sotto assedio la stazione Centrale, bivacco da mesi di clandestini e disperati. Carmela Rozza applaude, Pierfrancesco Majorino critica. Sala è seccato, voleva essere informato per tempo.