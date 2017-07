A Milano si consuma troppo suolo? Allora mettiamo a verde gli Scali...

Cantiere a Milano

Si sa gli italiani hanno due passioni: il calcio e l’ambiente (la terza passione è privatissima). Tutti ct della nazionale azzurra e tutti difensori dell’ambiente. E così l’autorevolissimo Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del ministero dell'Ambiente, sostenuto a spada tratta dalla sempre verde Legambiente, spiega che a Milano e in tutta la Lombardia si continua a consumare suolo: 2,4 ettari al giorno. Sono stati consumati altri 87 ettari di terreno (12 dentro il confine di Milano), per la costruzioni di strade, case e palazzi. Uno scempio. La domanda sorge spontanea: ma perché non tramutare in un bel parco i sette scali ferroviari di Milano dei quali si sta decidendo or ora il destino? Se il rischio è quello della cementificazione, quale occasione migliore: un’azienda pubblica, le FS, con altri due attori pubblici, il Comune di Milano e la Regione Lombardia. Se Legambiente ha gli attributi, invece di inseguire le piste ciclabili, chieda a Renato Mazzoncini (Fs), Giuseppe Sala e Roberto Maroni di realizzare il Central Park meneghino, sulle sette aree dismesse. Altro che 65% a verde. Occorre un colpo di reni.

Mario Rossi