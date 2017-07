Alla politica piace vincere facile. Due referendum scontati (e inutili)

Vincere facile. Come nello spot dove entrano in campo due squadre: da una parte ci sono 11 giocatori e dall’altra 100. Allo stesso modo la saga dei referendum dovrebbe servire da aiutino a Maroni e Sala. Maroni, che ha governato bene la Lombardia, ha scelto il referendum sull’autonomia regionale, per stravincere. E infatti hanno già aderito sia il suo competitor Giorgio Gori, che i sindaci del Pd.

Tutta gente che ha votato si al referendum sulle riforme costituzionali, che toglieva poteri alle regioni. Ma il 22 ottobre (o al più tardi con le regionali) Sala – col modello Milano che scricchiola - vuole il referendum per riaprire i Navigli. Antico sogno milanese cavalcato da un sindaco con gli attributi: Carlo Tognoli. Peccato che i milanesi hanno già votato compatti a favore, nel 2011 con Pisapia, il 94% ha già detto si. Ma quali saranno le prossime mosse? Milanesi e lombardi si attendono un referendum consultivo sulla felicità….o forse sul gnocco fritto.

Mario Rossi