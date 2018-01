Area C sempre più estesa e il Comune fa i soldi. Inquinamento? Amen. Spillino

Quasi 30 milioni di gabelle grazie ad Area C sul groppone dei milanesi. E chi se ne frega se Milano resta in cima alla classifica delle città più inquinate d’Italia. Il sedicente assessore all’Ambiente (lasciamo perdere la Mobilità), tale Marco Granelli, esulta. Anche perché il piano tagliola contro i milanesi prosegue.

Entro l’inizio del 2019 sarà completato l’accerchiamento della città ad opera delle telecamere che serviranno a dispensare altre multe. E magari ad allargare Area C fino ai confini estremi della città. Visto che i parcheggi a pagamento sono arrivate già in periferia, perché non portare anche l’ultratassa contro le auto fino ai confini estremi della città. E se il 2018, complici le elezioni, sarà un anno di tregua (si fa per dire) dal 2019 sciabolate per tutti, a partire dai biglietti Atm (destinati ad un aumento del 25%) per continuare con Area C.