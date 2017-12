Atm, se Sala manda avanti Maroni a trattare con Roma... Lo Spillino

Am, biglietti a 2 euro dal 2019. L'azzardo di Sala



A Beppe Sala non mancano coraggio e senso delle istituzioni. Ma chiedere a Roberto Maroni di battere i pugni sul tavolo per farsi dare dal governo più danari per il trasporto pubblico locale, ha il sapore dell’azzardo. Sala vuole portare il biglietto del tram (nel 2019) a 2 euro, con un aumento del 25 per cento a fronte di un’inflazione inesistente. Il sindaco vuole anche vendere Sea e A2A per far quadrare i bilanci triennali di palazzo Marino. Da mesi Sala va su e giù per la capitale nel tentativo di convincere il governo a non calare la mannaia sugli enti locali, senza ottenere risposte. Il fatto che oggi chieda a Maroni di farsene carico può voler dire due cose: o crede che Maroni sia più bravo a trattare; o il prossimo governo – secondo le previsioni di Sala - sarà più amico (di Maroni), a guida Berlusconi.