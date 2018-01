Polli da batteria. Hanno poco da lamentarsi gli esclusi-recuperati dalle liste del Pd. Anche perché la loro postuma rivolta ha il sapore di un riposizionamento in vista del tracollo elettorale. Perché una volta c'erano i partiti, con le loro scuole e la gavetta nelle amministrazioni locali. Poi sono arrivati gli uomini della provvidenza: Berlusconi in primis, poi Salvini e Renzi. E' la modernità bellezza! Loro saranno giudicati per ciò che hanno fatto. Per gli altri non c'e' storia.