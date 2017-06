Elezioni, il centrodestra lombardo rinasce sotto una buona Stella

Mariastella Gelmini

Il centrodestra in Lombardia rinasce sotto una buona Stella. Lei, Mariastella Gelmini, ci ha sempre creduto, ha macinato migliaia di chilometri su e giù per la regione, senza trascurare le piccole città ma concentrando il fuoco nelle aree simbolo, come Monza, il motore della Brianza o Sesto San Giovanni, capitale di una certa sinistra e cuore del progetto welfare con la città della Salute. Non ha mai mollato, ha fatto le liste scegliendo gli uomini migliori, ha sudato per garantire l’accordo coi centristi e con le liste civiche, ha mediato dove era necessario e ha incontrato tutti, cittadini, categorie, imprese. I risultati l’hanno premiata. Se c’è un nome sulla vittoria del centrodestra in Lombardia è: Mariastella Gelmini. L’esatto contrario nel Pd. Che ha abbandonato nella palude i dirigenti locali e gli amministratori uscenti. Uno su tutti: Lorenzo Guerini che, dopo i guai giudiziari del sindaco di Lodi (suo pupillo) ha lasciato in braghe di tela il territorio. Dalle amministrative arriva un segnale forte e chiaro anche per i renziani: senza una presenza credibile sul territorio non si vince. E il Pd continua a perdere.

Mario Rossi